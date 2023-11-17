Наєв показав роботу ППО на півночі України (відео)

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як працює ППО з ворожих цілей у північних регіонах України.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Робота воїнів ППО в Північній операційній зоні. Дякую захисникам неба!" - написав він.

Ситуація на півночі України

За даними Генштабу на ранок 17 kbcnjgflf, в зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Крім того, раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.

Водночас це не заважає українським Силам оборони надалі укріплювати кордон на цьому напрямку. Зокрема, в кінці жовтня Наєв розповідав, що на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО.