Наев показал работу ПВО на севере Украины (видео)
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как работает ПВО по вражеским целям в северных регионах Украины.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Работа воинов ПВО в Северной операционной зоне. Благодарю защитников неба!" - написал он.
Ситуация на севере Украины
По данным Генштаба на утро 17 ноября, в зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
Кроме того, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.
В то же время, это не мешает украинским Силам обороны и дальше укреплять границу на этом направлении. В частности, в конце октября Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.
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