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Наев показал работу ПВО на севере Украины (видео)

Украина, Пятница 17 ноября 2023 14:13
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Наев показал работу ПВО на севере Украины (видео) Фото: работа ПВО на севере Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как работает ПВО по вражеским целям в северных регионах Украины.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Работа воинов ПВО в Северной операционной зоне. Благодарю защитников неба!" - написал он.

Ситуация на севере Украины

По данным Генштаба на утро 17 ноября, в зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Кроме того, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

В то же время, это не мешает украинским Силам обороны и дальше укреплять границу на этом направлении. В частности, в конце октября Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.

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