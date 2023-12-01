Наєв показав нове відео роботи мобільних вогневих груп під Києвом

"Ми постійно працюємо над підвищенням ефективності та майстерності наших бійців", - розповів він.

За словами генерала, українці мають бути впевнені, що мобільні вогневі групи у зоні своєї відповідальності не дають ворогу жодних шансів.

"Подякував воїнам зі складу розрахунків мобільних вогневих груп, які входять до ешелону прикриття об’єктів критичної інфраструктури та цивільного населення Києва", - додав Наєв.

ППО для України

Раніше повідомлялося, що Україна одержала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Водночас, за словами Зеленського, найскладніша ситуація із ППО у прикордонних з РФ та Білоруссю областях України. Водночас це не заважає українським Силам оборони надалі укріплювати кордон на цьому напрямку. Зокрема, в кінці жовтня Наєв розповідав, що на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО.