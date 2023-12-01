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Наев показал новое видео работы мобильных огневых групп под Киевом

Фото: как работают мобильные огневые группы в системе ПВО на подступах к Киеву (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мобильные огневые группы, которые являются частью общей системы противоовоздушной обороны Украины, постоянно повышают свою эффективность. В частности, речь идет о защите воздушного пространства на подступах к Киеву.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, показав видео, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Мы постоянно работаем над повышением эффективности и мастерства наших бойцов", – рассказал он.

По словам генерала, украинцы должны быть уверены, что мобильные огневые группы в зоне своей ответственности не дают врагу никаких шансов.

"Поблагодарил воинов из состава расчетов мобильных огневых групп, входящих в эшелон прикрытия объектов критической инфраструктуры и гражданского населения Киева", - добавил Наев.

ПВО для Украины

Ранее сообщалось, что Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

В тоже время, по словам Зеленского, самая сложная ситуация с ПВО в приграничных с РФ и Белорусью областях Украины. В то же время, это не мешает украинским Силам обороны и дальше укреплять границу на этом направлении. В частности, в конце октября Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.

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