UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наєв показав, як українські військові збивали дрони РФ на підльоті до Києва вночі

Фото: як українські військові збивали дрони РФ на підльоті до Києва вночі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сиили ППО збили близько 10 дронів, які ворог направляв на Київ. З'явились кадри ефективної роботи ППО.

Відео виклав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Головною ціллю противника було місто Київ та Київська область", - зазначив він.

Загалом, за даними генерала, силами та засобами протиповітряної оборони Північної операційної зони у взаємодії з іншими складовими ППО Сил оборони України було знищено 18 безпілотних літальних апаратів.

Тактика ворога

Як зазначив Наєв, другу добу поспіль противник атакує Північну операційну зону безпілотними літальними апаратами - камікадзе типу "Shahed". Ворожі дрони - камікадзе були запущені багатьма групами і заходили на атаку хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. 

Спроба атаки РФ на Київ 19 листопада

У ніч на 19 листопада російські війська влаштували чергову масовану атаку на Україну, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, в Києві та області кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що про час атаки дронів на Київ ППО знищила близько десяти ворожих цілей. При цьому було знищено 15 з 20 цілей ворога. Крім того, в одному із районів Київської області було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл Києва