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Наев показал, как украинские военные сбивали дроны РФ на подлете к Киеву ночью

Фото: как украинские военные сбивали дроны РФ на подлете к Киеву ночью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы ПВО сбили около 10 дронов, которые враг направлял на Киев. Появились кадры эффективной работы ПВО.

Видео выложил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Главной целью противника был город Киев и Киевская область", - отметил он.

Всего, по данным генерала, силами и средствами противовоздушной обороны Северной операционной зоны во взаимодействии с другими составляющими ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов.

Тактика врага

Как отметил Наев, вторые сутки противник атакует Северную операционную зону беспилотными летательными аппаратами - камикадзе типа "Shahed". Вражеские дроны - камикадзе были запущены несколькими группами и заходили на атаку волнами, по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Попытка атаки РФ на Киев 19 ноября

В ночь на 19 ноября российские войска устроили очередную массированную атаку на Украину, использовав дроны-камикадзе типа "Шахед". В частности, в Киеве и области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Позже стало извесно, что о время атаки дронов на Киев ПВО уничтожила около десяти вражеских целей. При этом в общей сложности были уничтожены 15 из 20 целей врага. Кроме того, в одном из районов Киевской области был поврежден инфраструктурный объект.

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