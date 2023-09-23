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Наєв показав, як українські військові укріплюють кордон (відео)

Україна, Субота 23 вересня 2023 11:04
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Наєв показав, як українські військові укріплюють кордон (відео) Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують укріплювати державний кордон. Протягом тижня захисники вирили тисячі кілометрів окопів та встановили тисячі мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва у Facebook.

За його словами, українські захисники протягом останнього тижня:

  • вирили понад 3000 метрів окопів та траншей;
  • прорили близько 2,5 тисячі метрів протитанкового рову;
  • виклали понад 2000 відповідних мін.

"Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу задля підвищення наших оборонних спроможностей, щоб у разі чогось завжди були готовими адекватно діяти на ворожі наміри", - додав Наєв.

Загроза з Білорусі

Варто нагадати, що Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю, а також на білоруських полігонах розміщуються російські війська. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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