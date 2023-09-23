ua en ru
Сб, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наев показал, как украинские военные укрепляют границу (видео)

Украина, Суббота 23 сентября 2023 11:04
UA EN RU
Наев показал, как украинские военные укрепляют границу (видео) Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают укреплять государственную границу. В течение недели защитники вырыли тысячи километров окопов и установили тысячи мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.

По его словам, украинские защитники в течение последней недели:

  • вырыли более 3000 метров окопов и траншей;
  • прорыли около 2,5 тысячи метров противотанкового рва;
  • выложили более 2000 соответствующих мин.

"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на враждебные намерения", - добавил Наев.

Угроза из Беларуси

Следует напомнить, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Сергей Наев Российская Федерация кордон з Білоруссю
NEWS
"Крабовая ловушка". В ССО раскрыли отдельные детали удара по штабу Черноморского флота
"Крабовая ловушка". В ССО раскрыли отдельные детали удара по штабу Черноморского флота
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя