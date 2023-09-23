Наев показал, как украинские военные укрепляют границу (видео)
Украинские военные продолжают укреплять государственную границу. В течение недели защитники вырыли тысячи километров окопов и установили тысячи мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.
По его словам, украинские защитники в течение последней недели:
- вырыли более 3000 метров окопов и траншей;
- прорыли около 2,5 тысячи метров противотанкового рва;
- выложили более 2000 соответствующих мин.
"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на враждебные намерения", - добавил Наев.
Угроза из Беларуси
Следует напомнить, что Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.
Кроме того, Россия заявила, что разместит в Беларуси свое ядерное оружие, а также на белорусских полигонах размещаются российские войска. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.