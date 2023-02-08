ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наев проверил работу мобильных групп ПВО на севере Украины (видео)

Новина українською →
Киев, Среда 08 февраля 2023 09:46
Наев проверил работу мобильных групп ПВО на севере Украины (видео) Фото: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл с рабочей поездкой в Северную операционную зону. Где проверил работу мобильных групп ПВО, защищающих украинское небо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных Сил ВСУ.

Также, как говорится в сообщении, Наев ознакомился с условиями службы и бытом мобильных групп противовоздушной обороны.

"При посещении пунктов дислокации и стартовых позиций уделялось внимание и эффективности функционирования систем противовоздушной обороны как украинских образцов вооружения, так и вооружения, поступившего в качестве помощи от иностранных партнеров", - говорится в сообщении.

По словам командующего, воины противовоздушной обороны не перестают следить за воздушным пространством ни на минуту.

"Но интенсивная боевая работа начинается при угрозе действия летательных аппаратов врага, которые появляются в воздушном пространстве Украины и угрожают жизни граждан, важным стратегическим объектам и гражданским объектам критической инфраструктуры", - отметил Наев.

Как объясняет генерал-лейтенант, когда украинцы только слышат сигнал воздушной тревоги, то расчеты противовоздушной обороны уже занимают свои основные или запасные стартовые позиции и приводят системы в готовность, чтобы в случае необходимости перехватить удар противника.

"В условиях ведения боевых действий расчеты ПВО не находятся на одном месте, поскольку таким образом враг мог бы вычислить их местонахождение и уничтожить систему обороны", - добавляет Наев.

Также в пресс-службе Командования добавляют, что на этот раз генерал-лейтенант Сергей Наев не только убедился в эффективности системы ПВО, но и проверил условия службы военных.

Ранее мы писали, что украинские военные на севере усиливаются мобильными ПВО для защиты Киева и близлежащих областей.

Напомним, недавно в Командовании Объединенных Сил ВСУ рассказали об обороне объектов критической инфраструктуры на севере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ПВО Война России против Украины
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"