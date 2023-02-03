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Охорона посилена: Наєв розповів про оборону об’єктів критичної інфраструктури на півночі

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Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 10:28
Охорона посилена: Наєв розповів про оборону об’єктів критичної інфраструктури на півночі Фото: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Марія Кучерявець

На півночі країни охорона та оборона державних об’єктів критичної інфраструктури посилена. Також відпрацьовуються заходи з протидії проникнення ДРГ противника на ці території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"На даний час охорона та оборона державних об’єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні здійснюється за посиленим варіантом", - сказав Наєв.

За його словами, для відбиття можливого проникнення на територію України озброєних військових груп противника, на основних маршрутах можливого руху облаштовані вогневі опорні пункти, а також організована взаємодія з підрозділами всіх Сил оборони щодо порядку оповіщення у разі виявлення ДРГ противника.

"Щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди, здійснюється моніторинг прилеглої території з використанням безпілотної авіації, ведеться постійне спостереження за повітряною обстановкою всіма засобами протиповітряної оборони", - розповів Наєв.

Також генерал-лейтенант додав, що заходи із додаткового інженерного облаштування позицій та нарощування інженерного обладнання продовжуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові на півночі посилюються мобільними ППО для захисту Києва та ближніх областей.

Також стало відомо, що мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумської області.

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