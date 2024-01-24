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Наєв перевірив підрозділи на півночі України, які знищують ДРГ (відео)

Україна, Середа 24 січня 2024 09:16
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Наєв перевірив підрозділи на півночі України, які знищують ДРГ (відео) Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні були створені контрдиверсійні резерви, які охороняють північний кордон. Їх завдання протистояти ворожим диверсійним групам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва у Facebook.

Як зазначив командувач, ворог невпинно намагається прорвати українську оборони, використовуючи всі види озброєння. Це не лише обстріли ракетами з повітря, але й зафіксовані спроби перетину державного кордону диверсійними групами.

Тому було створено контрдиверсійні резерви, які за потреби протягом лічених хвилин мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації.

Наєв перевірив підрозділи, які знищують ворожих диверсантів на півночі України.

"Цілодобово на охороні державного кордону перебувають прикордонники, які підсилені бійцями територіальної оборони. Контрдиверсійні резерви постійно тренуються та підвищують свій рівень навченості і готовності до реагування у разі намагань противника застосувати ворожу силу", - сказав Наєв.

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

У Сумській області СБУ проводила контрдиверсійні заходи. Жителів просять повідомляти про підозрілих осіб.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, з початку 2024 року російські ДРГ намагались зайти п'ять разів на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

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ДРГ Сергій Наєв прикордонники Війна в Україні
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