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Наев проверил подразделения на севере Украины, которые уничтожают ДРГ (видео)

Украина, Среда 24 января 2024 09:16
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Наев проверил подразделения на севере Украины, которые уничтожают ДРГ (видео) Фото: командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине были созданы контрдиверсионные резервы, охраняющие северную границу. Их задача противостоять вражеским диверсионным группам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Facebook.

Как отметил командующий, враг неустанно пытается прорвать украинскую оборону, используя все виды вооружения. Это не только обстрелы ракетами из воздуха, но и зафиксированные попытки пересечения государственной границы диверсионными группами.

Поэтому были созданы контрдиверсионные резервы, которые при необходимости в считанные минуты должны прибыть в район обнаружения противника для его дальнейшей ликвидации.

Наев проверил подразделения, которые уничтожают вражеских диверсантов на севере Украины.

"Круглосуточно на охране государственной границы находятся пограничники, усиленные бойцами территориальной обороны. Контрдиверсионные резервы постоянно тренируются и повышают свой уровень обученности и готовности к реагированию в случае попыток противника применить враждебную силу", - сказал Наев.

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минировать территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

В Сумской области СБУ проводила контрдиверсионные мероприятия. Жителей просят сообщать о подозрительных лицах.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, с начала 2024 года российские ДРГ пытались пять раз зайти на приграничные территории Черниговской и Сумской областей.

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