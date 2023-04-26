ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наєв перевірив оборонні позиції захисників на кордоні з РФ у Сумській області

Новость на русском →
Суми, Середа 26 квітня 2023 12:01
Наєв перевірив оборонні позиції захисників на кордоні з РФ у Сумській області Фото: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв перевірив оборонні позиції та укріплення військових поблизу російського кордону у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Наєв здійснив робочу поїздку до підрозділів, які утримують оборону ЗСУ у Сумській області. Регіон має найдовший кордон з РФ - 564 км. Тому важливу підготувати оборонні укріплення та військовослужбовців до можливої повторної агресії з боку РФ.

"Під час зустрічі з командирами підрозділів окреслив низку конкретних заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності території та миттєвого реагування на ворожі обстріли", - зазначив Наєв.

Командувач також обговорив питання створення містечка психологічної й тактичної підготовки підрозділів, який буде вивчати досвід бойових дій на сході нашої країни. Такі навчання вже запроваджені в інших напрямках Північної операційної зони.

Наєв передав військовим генератори, маскувальні комплекти, приціли, прилади нічного бачення від волонтерів. Командувач також поспілкувався з місцевими жителями, які потерпають від російських обстрілів.

Нагадаємо, у Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ заявили, що з прикордонних населених пунктів Чернігівської й Сумської областей евакуювали більшість населення.

Як повідомлялося, командувач ССО Віктор Хоренко відвідав захисників у Бахмуті та обговорив ситуацію у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Сергій Наєв ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії