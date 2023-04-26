Наєв перевірив оборонні позиції захисників на кордоні з РФ у Сумській області

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв перевірив оборонні позиції та укріплення військових поблизу російського кордону у Сумській області.

Наєв здійснив робочу поїздку до підрозділів, які утримують оборону ЗСУ у Сумській області. Регіон має найдовший кордон з РФ - 564 км. Тому важливу підготувати оборонні укріплення та військовослужбовців до можливої повторної агресії з боку РФ.

"Під час зустрічі з командирами підрозділів окреслив низку конкретних заходів, спрямованих на забезпечення обороноздатності території та миттєвого реагування на ворожі обстріли", - зазначив Наєв.

Командувач також обговорив питання створення містечка психологічної й тактичної підготовки підрозділів, який буде вивчати досвід бойових дій на сході нашої країни. Такі навчання вже запроваджені в інших напрямках Північної операційної зони.

Наєв передав військовим генератори, маскувальні комплекти, приціли, прилади нічного бачення від волонтерів. Командувач також поспілкувався з місцевими жителями, які потерпають від російських обстрілів.

Нагадаємо, у Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ заявили, що з прикордонних населених пунктів Чернігівської й Сумської областей евакуювали більшість населення.

Як повідомлялося, командувач ССО Віктор Хоренко відвідав захисників у Бахмуті та обговорив ситуацію у місті.

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