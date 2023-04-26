Наев проверил оборонные позиции защитников на границе с РФ в Сумской области

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев проверил оборонные позиции и укрепления военных вблизи российской границы в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

Наев совершил рабочую поездку в подразделения, которые удерживают оборону ВСУ в Сумской области. Регион имеет самую длинную границу с РФ - 564 км. Поэтому важно подготовить оборонительные укрепления и военнослужащих к возможной повторной агрессии со стороны РФ.

"Во время встречи с командирами подразделений очертил ряд конкретных мер, направленных на обеспечение обороноспособности территории и мгновенного реагирования на вражеские обстрелы", - отметил Наев.

Командующий также обсудил вопрос о создании городка психологической и тактической подготовки подразделений, который будет изучать опыт боевых действий на востоке нашей страны. Такие учения уже введены в других направлениях Северной операционной зоны.

Наев передал военным генераторы, маскировочные комплекты, прицелы, приборы ночного видения от волонтеров. Командующий также пообщался с местными жителями, страдающими российскими обстрелами.

Напомним, в Командовании Объединенных Сил ВСУ заявили, что из приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей эвакуировали большинство населения.

Как сообщалось, командующий ССО Виктор Хоренко посетил защитников в Бахмуте и обсудил ситуацию в городе.

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