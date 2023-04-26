Командувач ССО перевірив позиції українських бійців у Бахмуті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Командувач ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з захисниками, які стоять на обороні міста-фортеці.

"Дійсно ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО - це насамперед перевага якості на кількістю", - сказав Хоренко.

Він подякував групам спеціального призначення та операторам ССО. Бригадний генерал зазначив, що завдяки роботі ССО у Бахмуті знищується особовий склад ворога, а також бійці перешкоджають просування окупаційних військ.

Фото: командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут (t.me/ukr_sof)