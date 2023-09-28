Наєв перевірив, як бійці опановують західну зброю перед участю в наступі (фото)

"У Північній операційній зоні дуже пильна увага приділяється бойовій підготовці підрозділів, які незабаром вирушатимуть в райони проведення бойових дій на схід і півдні нашої країни", - зазначається у публікації.

Як заявив Наєв, підрозділи як ЗСУ, так і НГУ, які виконують завдання у Північній операційній зоні, згодом відбувають на ротаційній основі на схід та південь нашої країни для того, щоб вести наступальні дії.

"Тож, я мав особисто переконатися у їхньому рівні готовності використовувати передану нашими партнерами західну зброю для того, щоб бити ворога й наближати нашу перемогу", - наголосив генерал-лейтенант.

Командувач також сам вирішив спробувати свої сили в оволодінні окремими зразками озброєнням.

"Переконався, що зброя дуже якісна. Вона має хороші бойові властивості – це і влучність, і темп стрільби. До того ж техніка має броньований захист, а також дуже високі ходові якості", - додав він.

За словами Наєва, кожна з броньованих машин, що стоять на озброєнні Нацгвардії, здатна швидко рухатися і має потужний двигун.

"Дощ, бруд та глибокий пісок для такої машини не є перешкодами", - наголосив він.

Також командувач заявив, що всі питання, що виникають у ході підготовки, вирішуються на місці, а бійці вміють добре працювати зі зброєю, а також мають високий моральний і бойовий дух.

Генерал Наєв перевірив у Північній операційній зоні перебіг оволодіння бійцями зразками західної зброї та техніки (фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU)