Наев проверил, как бойцы овладевают западным оружием перед участием в наступлении (фото)

"В Северной операционной зоне очень пристальное внимание уделяется боевой подготовке подразделений, которые вскоре отправятся в районы проведения боевых действий на восток и юге нашей страны", - отмечается в публикации.

Как заявил Наев, подразделения как ВСУ, так и НГУ, которые выполняют задачи в Северной операционной зоне, со временем отбывают на ротационной основе на восток и юг нашей страны для того, чтобы вести наступательные действия.

"Поэтому я должен был лично убедиться в их уровне готовности использовать переданное нашими партнерами западное оружие для того, чтобы бить врага и приближать нашу победу", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Командующий также сам решил попробовать свои силы в овладении отдельными образцами вооружением.

"Убедился, что оружие очень качественное. Она имеет хорошие боевые свойства - это и меткость, и темп стрельбы. К тому же техника обладает бронированной защитой, а также очень высокими ходовыми качествами", - добавил он.

По словам Наева, каждая из бронированных машин, стоящих на вооружении Нацгвардии, способна очень быстро двигаться и имеет мощный двигатель.

"Дождь, грязь и глубокий песок для такой машины не являются препятствиями", – подчеркнул он

Также командующий заявил, что все возникающие в ходе подготовки вопросы решаются на месте, а бойцы умеют хорошо работать с оружием, а также обладают высоким моральным и боевым духом.

Генерал Наев проверил в Северной операционной зоне ход овладения бойцами образцами западного оружия и техники (фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU)