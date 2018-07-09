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Интервью

Наев: добровольцам и волонтерам на Донбассе запрещено находиться на передовой

НовостиОбщество    09.07.2018 - 14:53
Фото: Сергей Наев (facebook.com/1UkrainianLandForces)
Фото: Сергей Наев (facebook.com/1UkrainianLandForces)

По словам Наева, в зоне боевых действий могут находиться только Объединенные силы

Командующий операцией Объединенных сил (ООС) Сергей Наев выступает против присутствия вооруженных добровольцев и волонтеров на передовой. Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных заданий в зону боевых действий, которые не имеют законного права иметь оружие ... Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, согласно нормам закона, лишены права находиться в зоне боевых действий", - заявил Наев, но при этом отказался конкретизировать, добровольцев каких формирований он имел в виду.

В то же время он подчеркнул, что в районе боевых действий будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур ООС.

"Сейчас волонтеры приезжают не на передний край, а в тыловую зону, где они передают материальную помощь, встречаются и общаются как с руководством бригады, так и с подразделениями, с отдельными военнослужащими. Это делается, в том числе, и ради безопасности самих волонтеров. Потому что сейчас в районе боевых действий, на переднем крае, опасно для гражданских, которые не имеют соответствующей подготовки. Ну, и прав находиться там - тоже. В соответствии с законодательством", - добавил Наев.

Напомним, ранее Наев заявил, что выполнение минских договоренностей не лишает Объединенные силы права на защиту.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: добровольцы, ООС, Сергей Наев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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