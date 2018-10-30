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Наев назвал наиболее напряженные направления на Донбассе

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 11:35
Фото: Сергей Наев (facebook.com/1UkrainianLandForces)
Фото: Сергей Наев (facebook.com/1UkrainianLandForces)

Наиболее напряженная ситуация сейчас наблюдается на Мариупольском направлении

Командующий операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев назвал наиболее напряженные направления на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Наева "ВВС Украина".

По словам Наева, с начала проведения ООС (30 апреля текущего года, - ред.) количество обстрелов со стороны пророссийских боевиков значительно возросло.

"Они испытывали объединенные силы... Враг больше 5 тыс. раз обстреливал наши позиции, около тысячи - из запрещенного минскими соглашениями оружия. Наиболее напряженная ситуация сейчас на Мариупольском направлении. Периодически возникает напряжение на Горловском направлении и Светлодарской дуге", - сообщил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Наев отметил, что боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе из-за подготовки к "выборам" в так называемых "Донецкой/Луганской народных республиках" ("ДНР/ЛНР").

Добавим, также сообщалось, что в Краматорске Донецкой области с 31 октября по 1 ноября будет проводиться операция по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

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