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Наєв назвав найбільш напружені напрямки на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 11:35
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/1UkrainianLandForces)
Фото: Сергій Наєв (facebook.com/1UkrainianLandForces)

Найбільш напружена ситуація наразі спостерігається на Маріупольському напрямку

Командувач операції об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв назвав найбільш напружені напрямки на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наєва "ВВС Україна".

За словами Наєва, від початку проведення ООС (30 квітня поточного року, - ред.) кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків значно зросла.

"Вони випробовували об'єднані сили… Ворог більше 5 тис. разів обстрілював наші позиції, близько тисячі - з забороненої мінськими угодами зброї. Найбільш напружена ситуація зараз на Маріупольському напрямку. Періодично виникає напруга на Горлівському напрямку та Світлодарській дузі", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Наєв зазначив, що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР"). 

Додамо, також повідомлялося, що у Краматорську Донецької області з 31 жовтня по 1 листопада буде проводитися операція з протидії терористичним і диверсійних загрозам

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