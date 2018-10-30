Фото: Сергій Наєв (facebook.com/1UkrainianLandForces)

Найбільш напружена ситуація наразі спостерігається на Маріупольському напрямку

Командувач операції об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв назвав найбільш напружені напрямки на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наєва "ВВС Україна".

За словами Наєва, від початку проведення ООС (30 квітня поточного року, - ред.) кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків значно зросла.

"Вони випробовували об'єднані сили… Ворог більше 5 тис. разів обстрілював наші позиції, близько тисячі - з забороненої мінськими угодами зброї. Найбільш напружена ситуація зараз на Маріупольському напрямку. Періодично виникає напруга на Горлівському напрямку та Світлодарській дузі", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Наєв зазначив, що бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі через підготовку до "виборів" у так званих "Донецькій/Луганській народних республіках" ("ДНР/ЛНР").

Додамо, також повідомлялося, що у Краматорську Донецької області з 31 жовтня по 1 листопада буде проводитися операція з протидії терористичним і диверсійних загрозам.