Наев назвал численность российских войск на Донбассе

На сегодня на оккупированном Донбассе численность российских войск составляет около 28 тысяч человек. Кроме того, на границе еще около 7 000 российских военных готовы в любое время усилить эти формирования.

Об этом на форуме "Украина 30 " заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

По его словам, Москва на оккупированном Донбассе пытается содержать группировки в составе 1 и 2 армейских корпусов. Они, в свою очередь, подчинены 8 общевойсковой армии РФ и интегрированы в систему Южного военного округа.

"В настоящее время в состав 1 и 2 АК оккупационной группировки войск противника входят 14 боевых бригад/полков и подразделений обеспечения общей численностью около 28 тысяч человек", - сообщил Наев.

Кроме того, для возможного усиления на полигонах Ростовской области находятся соединения и воинские части 8 армии Южного военного округа численностью до 6 800 человек.