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Наєв назвав чисельність російських військ на Донбасі

Автор: РБК-Україна

На сьогодні на окупованому Донбасі чисельність російських військ становить близько 28 тисяч осіб. Крім того, на кордоні ще близько 7 000 російських військових готові в будь-який час посилити ці формування.

Про це на форумі " Україна 30"заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, Москва на окупованому Донбасі намагається утримувати угруповання у складі 1 і 2 армійських корпусів. Вони, в свою чергу, підпорядковані 8 загальновійськової армії РФ та інтегровані в систему Південного військового округу.

"В даний час до складу 1 і 2 АК окупаційного угруповання військ противника входять 14 бойових бригад/полків і підрозділів забезпечення загальною чисельністю близько 28 тисяч осіб", - повідомив Наєв.

Крім того, для можливого посилення на полігонах Ростовської області знаходяться з'єднання і військові частини 8 армії Південного військового округу чисельністю до 6 800 осіб.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

Також, за даними українського уряду, на окупованому Донбасі не менше 400 000 осіб з паспортами РФ.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасСергій Наєв