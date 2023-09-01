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Наєв про навчання ОДКБ у Білорусі: від ворога можна очікувати будь-чого

Фото: командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові посилили пильність на всіх позиціях через навчання ОДКБ, розпочате 1 вересня у Білорусі. У ЗСУ розуміють, що від ворога можна очікувати все, що завгодно.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування", - сказав він.

Наєв додав, що українських військових будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, - це певний аспект підвищення небезпеки. 

"Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях", - додав генерал.

Навчання ОДКБ в Білорусі

В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Крім "Взаємодія-2023" у Білорусі проходитимуть і такі навчання:

  • "Пошук-2023" з силами розвідки;
  • "Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;
  • "Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
  • "Скеля-2023" з підрозділами МНС.

Зазначимо, що перед навчаннями, які триватимуть до 6 вересня, до Білорусі прибули два ешелони російських військових - перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня., а другий - 29 серпня.

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Білорусь