Наев об учениях ОДКБ в Беларуси: от врага можно ожидать чего угодно

Украинские военные усилили бдительность на всех позициях из-за учений ОДКБ, начатых 1 сентября в Беларуси. В ВСУ понимают, что от врага можно ожидать всего, чего угодно.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего угодно. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию", - сказал он.
Наев добавил, что украинских военных любые действия со стороны врага, в частности проведение учений на их территории, - это определенный аспект повышения опасности.
"Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях", - добавил генерал.
Учения ОДКБ в Беларуси
В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Кроме "Взаимодействие-2023" в Беларуси будут проходить и такие учения:
Отметим, что перед учениями, которые продлятся до 6 сентября, в Беларусь прибыли два эшелона российских военных - первый эшелон ВС РФ прибыл в Беларусь вечером 18 августа, а второй - 29 августа.
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