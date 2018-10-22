Боевики обстреляли Марьинку, ранен мирный житель

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Мужчина получил огнестрельное ранение ноги

Пророссийские боевики на Донбассе 21 октября обстреляли Марьинку, в результате огнестрельное ранение получил мирный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СЦКК в Facebook.

Сообщается, что 21 октября 2018 украинской стороне в СЦКК поступила информация об очередном обстреле населенного пункта Марьинка. Огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовской.

"В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке", - говорится в сообщении.

Раненого госпитализировали в райбольницу Курахово.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за 21 октября в ходе боевых действий ранены трое украинских военных.

Отметим, накануне в Донецкой области заработал обновленный блокпост. Блокпост находится на трассе Киев-Харьков-Довжанский на выезде из Бахмута. По данным полиции, ежедневно через него проходит около тысячи человек и 300 автомобилей.