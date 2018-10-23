Наєв: з початку ООС через обстріли населених пунктів на Донбасі загинули 5 цивільних

Фото: Сергій Наєв (www.facebook.com/pressjfo.news)

Крім того, внаслідок обстрілів поранення отримали 10 цивільних

Командувач об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що з початку проведення операції об'єднаних сил (ООС) через обстріли населених пунктів з боку бойовиків на Донбасі загинули 5 цивільних осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, Наєв провів робочу зустріч з американською делегацією очолюваною надзвичайним та повноважним послом США в Україні Марі Йованович.

У ході зустрічі Наєв розповів про ситуацію на Донбасі, зазначивши, що противник продовжує обстріли населених пунктів, зокрема, застосовуючи важке озброєння.

"З початку операції об'єднаних сил зафіксовано 58 обстрілів населених пунктів та 1 обстріл ділянки місцевості, в наслідок яких загинуло 5 цивільних осіб та 10 було поранено", - повідомляє прес-центр ООС.

Крім того, за слвоами Наєва, за останній місяць на Донбасі зросла кількість мирних громадян, які загинули або були травмовані через спрацювання вибухових пристроїв на непідконтрольній Україні території.

"Це є наслідком нехтування російським агресором будь-яких норм мінної безпеки. Внаслідок підриву на ворожих мінах загинуло 5 цивільних осіб, троє з яких - діти, ще одного хлопчика важко поранено", - повідомив він.

Наєв також додав, що бойовики продовжують активно використовувати безпілотники російського виробництва. Він зазначив, що з початку ООС було знищено 5 російських безпілотників типу Орлан-10.

Зазначимо, 30 квітня поточного року на Донбасі була завершена антитерористична операція (АТО) і розпочалася ООС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі не загинув жоден український військовий.

Додамо, також повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі 21 жовтня обстріляли Мар'їнку, внаслідок чого вогнепальне поранення отримав мирний житель.