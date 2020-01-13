Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали выход с линии фронта в Триполи

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии.

Кроме того, ранее помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Вашингтон призывает страны ввести санкции против ЧВК "Вагнера". Он отмечал, что военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности.