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Найманці російської ПВК "Вагнер" почали вихід з лінії фронту в Тріполі

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На передовій залишаються винищувачі, щоб забезпечити безпечний вивід інших найманців

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

Крім того, раніше помічник державного секретаря Сполучених Штатів у справах Близького Сходу Девід Шенкер заявив, що Вашингтон закликає країни ввести санкції проти ПВК "Вагнера". Він зазначав, що військове втручання Росії загрожує миру, безпеки і стабільності.

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