Найманці російської ПВК "Вагнер" почали вихід з лінії фронту в Тріполі

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що в Лівії на боці сил Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара воює дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше воювали на Донбасі і в Сирії.

Крім того, раніше помічник державного секретаря Сполучених Штатів у справах Близького Сходу Девід Шенкер заявив, що Вашингтон закликає країни ввести санкції проти ПВК "Вагнера". Він зазначав, що військове втручання Росії загрожує миру, безпеки і стабільності.