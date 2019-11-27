США призывают ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Фото: наемники "Вагнера" (ssu.gov.ua)

Военное вмешательство России угрожает миру

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер завил, что Вашингтон призывает страны ввести санкции против ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Шенкер отметил, что военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности", - заявил Шенкер.

Шенкера попросили пояснить, что он подразумевает, говоря о российском военном вмешательстве.

"Это то, о чем мы говорим в течение какого-то времени, это российские регулярные войска и бойцы (частной военной компании, - ред.) "Вагнер", которые дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии. Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует ситуацию", - заявил он..

Вашингтон, по словам Шенкера, призывает страны ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер".

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина.

В СБУ заявили, что пассажирами летного отряда Минобороны в Африку оказались сотрудники внештатного подразделения Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России "ЧВК Вагнера".