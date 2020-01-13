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Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали выход с линии фронта в Триполи

Новости » Политика     13.01.2020 - 20:07
Наемники российской ЧВК "Вагнер" начали выход с линии фронта в Триполи
Фото: наемники "Вагнера" (ssu.gov.ua)

На передовой остаются истребители, чтобы обеспечить безопасный вывод остальных наемников

Командующий резервными силами ливийской армии под командованием президентского совета Насер Аммар заявил, что многие из наемников российской ЧВК "Вагнер" начали отходить с линии фронта в южной части Триполи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Libya Observer.

Аммар сообщил, что большинство наемных истребителей было перевезено, однако некоторые остаются на передовой, чтобы обеспечить безопасный вывод остальных наемников.

Он добавил, что в настоящее время на линиях фронта Салах аль-Дин, Ярмук, Халлатат и Абу Салим насчитывается более 500 русских наемников, а также более 1000 наемников-джанджавидов, завербованных Халифой Хафтаром для взвешивания битвы за его сторону.

"Вывод российских наемников наступил после встречи Путина и Эрдогана", - сообщал Аммар.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии.

Кроме того, ранее помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Вашингтон призывает страны ввести санкции против ЧВК "Вагнера". Он отмечал, что военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности.

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