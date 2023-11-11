"Надзвичайно вдала операція". Розвідка розкрила деталі знищення кораблів у Криму

"Це надзвичайно вдала операція. Мова йде не лише про два вже можна стверджувати знищених десантних катери, достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ", - сказав представник ГУР.

Він пояснив, що такі судна використовувалися і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні окупанти не мають чим.

Юсов також додав, що внаслідок таких атак у Чорному морі російський Чорноморський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів. Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру.

"Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту", - додав розвідник.

Що відомо про операцію ГУР

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що розвідники Головного управління розвідки Міноборони провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

ГУР підтвердило, що 10 листопада була проведена операція з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.