UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Надзвичайно вдала операція". Розвідка розкрила деталі знищення кораблів у Криму

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму були знищені два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Вони були важливими для окупантів, оскільки виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Це надзвичайно вдала операція. Мова йде не лише про два вже можна стверджувати знищених десантних катери, достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ", - сказав представник ГУР.

Він пояснив, що такі судна використовувалися і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні окупанти не мають чим.

Юсов також додав, що внаслідок таких атак у Чорному морі російський Чорноморський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів. Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру.

"Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту", - додав розвідник.

Що відомо про операцію ГУР

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що розвідники Головного управління розвідки Міноборони провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

ГУР підтвердило, що 10 листопада була проведена операція з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРКрымГлавное управление разведкиВійна в УкраїніВійна Росії проти України