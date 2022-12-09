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Надзвичайна ситуація. В ООН розповіли про гуманітарну катастрофу в Україні

Фото: в ООН розповіли про гуманітарну катастрофу в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова ООН з прав людини Волкер Турк заявив про надзвичайну ситуацію в області гуманітарної катастрофи в Україні внаслідок розв'язаної Росією війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Турка, наразі в умовах гуманітарної катастрофи:

  • 17,7 млн людей потребують гуманітарної допомоги;
  • 9,3 млн людей потребують допомоги з продовольством й засобами до існування;
  • 7,4 млн біженців;
  • 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Під час пресконференції в Женеві, голова ООН з прав людини відзначив, що українці страждають не лише від регулярних російських ракетних обстрілів, але й від зруйнованої цивільної інфраструктури.

"Енергетичний сектор сильно постраждав, система опалення, електромережа, є люди, які живуть при мінусовій температурі без опалення, і без електрики. Є ці відключення, тож ви можете собі уявити, що це мільйони людей, які страждають від цього щодня", - сказав він.

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