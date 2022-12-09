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Чрезвычайная ситуация. В ООН рассказали о гуманитарной катастрофе в Украине

Фото: в ООН рассказали о гуманитарной катастрофе в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава ООН по правам человека Волкер Турк заявил о чрезвычайной ситуации в области гуманитарной катастрофы в Украине в результате развязанной Россией войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Турка, сейчас в условиях гуманитарной катастрофы:

  • 17,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи;
  • 9,3 млн человек нуждаются в помощи с продовольствием и средствами к существованию;
  • 7,4 млн беженцев;
  • 6,5 млн. внутренне перемещенных лиц.

Во время пресс-конференции в Женеве глава ООН по правам человека отметил, что украинцы страдают не только от регулярных российских ракетных обстрелов, но и от разрушенной гражданской инфраструктуры.

"Энергетический сектор сильно пострадал, система отопления, электросеть, есть люди, которые живут при минусовой температуре без отопления, и без электричества. Есть эти отключения, поэтому вы можете себе представить, что это миллионы людей, страдающих от этого каждый день", - сказал он.

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