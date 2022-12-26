Надзвичайна новинка для всіх користувачів комп’ютерів: що відомо

Американська компанія Finalmouse, що спеціалізується на ігрових технологіях, доповнила свою дебютну клавіатуру Centerpiece фантастичною графікою. Як зауважують експерти, нова клавіатура бренду має інтерактивний дисплей, що забезпечує нескінченний набір розширених візуальних елементів.

За словами Finalmouse, клавіатура складається з ламінованого скла DisplayCircuit Glass Stack, що робить її досить м’якою на дотик і надає можливість бачити різнокольорову графіку. Корпус клавіатури вироблено з анодованого алюмінію з гравіюванням. Крім того, оболонки інтерактивного дисплея генеруються на Unreal Engine 5, що показує графічні ілюстрації до повних відеосцен.

"Що відрізняє цю клавіатуру, так це те, що вона має автономне живлення за допомогою графічного та центрального процесорів, тому не витрачає ресурс компʼютера. Зручна у використанні, вона підключається за допомогою одного кабелю USB Type-C, а щоб створити індивідуальний візуальний каталог, достатньо мати доступ через програму Finalmouse Steam", - йдеться в інформації.

Коштуватиме нова клавіатура Finalmouse’s Centerpiece 349 доларів, її вихід на ринок заплановано на початок 2023 року.