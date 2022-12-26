Чрезвычайная новинка для всех пользователей компьютеров: что известно

Американская компания Finalmouse, специализирующаяся на игровых технологиях, дополнила свою дебютную клавиатуру Centerpiece фантастической графикой. Как отмечают эксперты, новая клавиатура бренда имеет интерактивный дисплей, обеспечивающий нескончаемый набор расширенных визуальных элементов.

По словам Finalmouse, клавиатура состоит из ламинированного стекла DisplayCircuit Glass Stack, что делает ее достаточно мягкой на ощупь и дает возможность видеть разноцветную графику. Корпус клавиатуры изготовлен из анодированного алюминия с гравировкой. Кроме того, оболочки интерактивного дисплея генерируются на Unreal Engine 5, что показывает графические иллюстрации к видеосценам.

Что отличает эту клавиатуру, так это то, что она имеет автономное питание с помощью графического и центрального процессоров, поэтому не тратит ресурс компьютера. Удобная в использовании, она подключается с помощью одного кабеля USB Type-C, а чтобы создать индивидуальный визуальный каталог, достаточно иметь доступ к программе Finalmouse Steam", - говорится в информации.

Обойдется новая клавиатура Finalmouse's Centerpiece в 349 долларов, ее выход на рынок запланирован на начало 2023 года.