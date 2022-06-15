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Надвигается гроза и шквалы: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 15 июня 2022 07:00
Надвигается гроза и шквалы: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 15 июня будет со шквалами и градом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине на востоке и частично южных регионах ожидается дождливая погода. Местами град и гроза со шквальным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в восточной и юго-восточной части кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +10 +14, днем +22 +26 градусов;
  • на западе ночью +7 + 11 градусов, а днем + 18 +24;
  • в восточных областях ночью +13 +16, днем +23 +27 градусов;
  • на юге страны ночью +14 +18 градусов, а днем +25 +28;
  • в центральных областях ночью +11 +14, днем +22 +26 градусов.

Надвигается гроза и шквалы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Столбики термометра днем покажут ночью +12 +14 градусов, днем +22 +26. Ветер западный, 5-10 м/сек.

Надвигается гроза и шквалы: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни начнет портиться. Часть областей накроет грозовыми дождями со шквальным ветром.

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