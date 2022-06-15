Надвигается гроза и шквалы: прогноз погоды на сегодня

В Украине на востоке и частично южных регионах ожидается дождливая погода. Местами град и гроза со шквальным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в восточной и юго-восточной части кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +10 +14, днем +22 +26 градусов;

на западе ночью +7 + 11 градусов, а днем + 18 +24;

в восточных областях ночью +13 +16, днем +23 +27 градусов;

на юге страны ночью +14 +18 градусов, а днем +25 +28;

в центральных областях ночью +11 +14, днем +22 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Столбики термометра днем покажут ночью +12 +14 градусов, днем +22 +26. Ветер западный, 5-10 м/сек.