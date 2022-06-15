Насувається гроза та шквали: прогноз погоди на сьогодні
В Україні на сході і частково південних регіонах очікується дощова погода. Подекуди град і гроза зі шквальним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в східній та південно-східній частині короткочасні дощі і грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +10 +14, вдень +22 +26 градусів;
- на заході вночі +7 +11 градусів, а вдень +18 +24;
- у східних областях вночі +13 +16, вдень +23 +27 градусів;
- на півдні країни вночі +14 +18 градусів, а вдень +25 +28;
- у центральних областях вночі +11 +14, вдень +22 +26 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Стовпчики термометра вдень покажуть вночі +12 +14 градусів, а вдень +22 +26. Вітер західний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, раніше ми писали, що погода в Україні найближчими днями почне псуватися. Частину областей накриє грозовими дощами зі шквальним вітром.
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