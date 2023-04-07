"Надважливий вантаж". У Мелітополі й районі підірвано те, що росіяни возили чотири дні

"Починаючи з понеділка 27 березня бавовна розквітала у Мелітополі, Федорівці, Веселому, поблизу Молочанська, Токмака, Мирного. Потім знову і знову у Мелітополі", - розповів Федоров.

За його словами, вчора ввечері було "відмінусовано" ворожу військову базу у Веселому.

"Знаково, що лігво орків знаходилось на звалищі. Обрали для себе найбільш підходяще місце, тепер назавжди там спочивають", - каже Федоров.

Він зазначив, що за декілька днів до цього окупанти звозили у Веселе військову техніку і глушили мобільний зв'язок, щоб жителі не могли про неї повідомити. Проте це ворогу не допомогло.

Федоров також додав, що вже протягом двох останніх тижнів окупанти втрачають "надважливий" вантаж, який звозять гелікоптерами і це викликає справжню паніку у загарбників.

"Сили спротиву знають про кожен крок окупантів, а ЗСУ зводять ворожі кроки нанівець", - зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про вибухи в окупованому Мелітополі в районі аеродрому, де знаходиться база росіян.

Також ми писали, що вчора ввечері в окупованому Мелітополі та районі також пролунали вибухи.

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