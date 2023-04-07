"Сверхважный груз". В Мелитополе и районе подорвано то, что россияне возили четыре дня

"Начиная с понедельника 27 марта бавовна расцветала в Мелитополе, Федоровке, Веселом, близ Молочанска, Токмака, Мирного. Затем снова и снова в Мелитополе", - рассказал Федоров.

По его словам, вчера вечером была "отминусована" вражеская военная база в Веселом.

"Примечательно, что логово орков находилось на свалке. Выбрали для себя наиболее подходящее место, теперь навсегда там покоятся", - говорит Федоров.

Он отметил, что за несколько дней до этого оккупанты свозили в Веселое военную технику и глушили мобильную связь, чтобы жители не могли о ней сообщить. Однако это врагу не помогло.

Федоров также добавил, что уже в течение двух последних недель оккупанты теряют "сверхважный" груз, который свозят вертолетами и это вызывает настоящую панику у захватчиков.

"Силы сопротивления знают о каждом шаге оккупантов, а ВСУ сводят вражеские шаги на нет", - отметил мэр Мелитополя.

Напомним, что недавно мы сообщали о взрывах в оккупированном Мелитополе в районе аэродрома, где находится база россиян.

Также мы писали, что вчера вечером в оккупированном Мелитополе и районе также прогремели взрывы.

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