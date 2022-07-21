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Что надумала Россия? В разведке объяснили заявление Лаврова об "изменении географии" войны

Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР МО (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Слова российского министра Сергея Лаврова о том, что РФ "меняет географию" войны свидетельствует о намерении врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины. Речь идет, в частности, о Херсонской области и части Запорожской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого во время брифинга.

"Что означает заявление Лаврова? Она означает одно - сейчас создается основа для того, чтобы решать судьбу или статус временно оккупированных территорий нашего государства на юге. Это прежде всего Херсонская область и часть Запорожской области", - говорит Скибицкий.

По его словам, эти слова Лаврова касаются двух таких аспектов.

"Первое, однозначно, они заявили, что задачи по Луганской области уже решено и следующим шагом выход на границы Донецкой области, чтобы закончить эпопею с полной оккупацией Луганской и Донецкой областей. Второе - создание основы для проведения или "референдума" или присоединения оккупированных территорий юга к РФ", - объясняет Скибицкий.

Он также добавил, что в Кремле уже активно обсуждают этот вопрос.

"Какой это процесс? Увидим. Сейчас в Москве идут дискуссии в политикуме как сделать более прозрачным для международного сообщества этот процесс. Одним из элементов является активная выдача российских паспортов", - подытожил представитель ГУР.

Что сказал Лавров?

Напомним, вчера глава МИД РФ Лавров заявил что география задач так называемой "спецоперации" в Украине изменилась и якобы вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР". Целями РФ теперь стали Херсонская область и Запорожская область.

Украина отреагировала

На это заявление, в частности отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, эти слова Лаврова в очередной раз доказывают, россияне хотят крови, а не переговоров и призвал партнеров ужесточить санкции против РФ.

Реакция США

В Госдепе США также не замедлили с ответом, там заявили, что расширение военного внимания России в Украине с целью аннексии других частей страны за пределами так называемых "ДНР" и "ЛНР" - это то, о чем предупреждала администрация президента США Джо Байдена.

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ЛавровВойна России против Украины