Що надумала Росія? В розвідці пояснили заяву Лаврова про "зміну географії" війни

Слова російського міністра Сергія Лаврова про те, що РФ "змінює географію" війни свідчить про намір ворога вирішити так званий "статус" окупованих територій України. Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького під час брифінгу.
"Що означає заява Лаврова? Вона означає одне - зараз створюється підґрунтя для того, щоб вирішувати долю, або статус тимчасово окупованих територій нашої держави на півдні. Це насамперед Херсонська область і частина Запорізької області", - каже Скібіцький.
За його словами, ці слова Лаврова стосуються двох таких аспектів.
"Перше, однозначно, вони заявили, що завдання по Луганській області вже вирішено і наступним кроком вихід на кордони Донецької області, щоб закінчити епопею з повною окупацією Луганської та Донецької областей. Друге - створення підґрунтя для проведення або "референдуму" або приєднання окупованих територій півдня до РФ", - пояснює Скібіцький.
Він, також додав, що в Кремлі вже активно обговорюють це питання.
"Який це процес буде? Побачимо. Зараз в Москві йдуть дискусії в політикумі як зробити більш прозорим для міжнародної спільноти цей процес. Одним з елементів є активна видача російських паспортів", - підсумував представник ГУР.
Нагадаємо, вчора глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР". Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.
На цю заяву, зокрема відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, ці слова Лаврова вкотре доводять, росіяни хочуть крові, а не переговорів та закликав партнерів посилити санкції проти РФ.
Держдеп США також не забарився з відповіддю, там заявили, що розширення військової уваги Росії в Україні з метою анексії інших частин країни за межами так званих "ДНР" і "ЛНР" - це те, про що попереджала адміністрація президента США Джо Байдена.
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