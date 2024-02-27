Відправлення військ НАТО в Україну: Столтенберг зробив заяву

"Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає", - заявив він.

Ідея відправлення солдатів НАТО в Україну

Напередодні в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, на якій обговорювали подальшу підтримку України.

Після зустрічі Макрон не виключив , що НАТО запровадить війська для допомоги Україні, але поки що консенсусу з цього питання немає.

Крім цього, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не виключив можливості відправки військових до України.

Крім того, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав неактуальним питання введення військ альянсу в Україну.

Детальніше про ініціативу щодо відправлення військ НАТО до України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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