"Надокучливе шоу". Союзники не розуміють риторику Угорщини, яка постійно змінюється, - Politico

Блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО викликає здивування у західних союзників. Вони вважають, що країна наслідує приклад Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначимо, що Угорщина після кількох місяців вагання все ж ратифікувала приєднання Фінляндії до НАТО - незадовго до того, як це зробила Туреччина. Але країна продовжує приєднуватися до Туреччини у відкладенні рішення щодо Швеції.

Джерела видання зазначають, що парламент Угорщини не підтримує заявку Швеції, оскільки Стокгольм критикував демократичні повноваження країни. Нещодавно речник угорського уряду написав, що Стокгольм сидить на "розваленому троні моральної переваги".

Проте офіційні особи та експерти також зазначають, що поза внутрішньополітичними розрахунками крок Будапешта сходить до його зв’язків з Анкарою та Москвою.

За їхніми словами, західні союзники сприймають прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана набагато менш серйозно, ніж президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Так, союзникам важко зрозуміти риторику Угорщини, яка постійно змінюється.

"Надокучливе шоу", - сказав дипломат, описуючи те, як зараз бачать Угорщину.

У той час як багато членів НАТО вважають Туреччину стороною в Альянсі, Угорщина вважає її другом і зразком для наслідування.

"Я думаю, що Орбан глибоко вірить у занепад Заходу", - сказав Петер Креко, директор Будапештського інституту політичного капіталу. Оскільки Угорщина "відкривається для східних і південних недемократичних країн", сказав він, "відносини з Туреччиною надзвичайно важливі".

Коли Анкара затримала процес ратифікації Фінляндії та Швеції до НАТО нібито через занепокоєння щодо тероризму та експорту зброї, Угорщина також затримала ратифікацію, спочатку сказавши союзникам, що угорський парламент просто зайнятий іншими справами. Однак у лютому Будапешт змінив свою позицію, критикуючи риторику Гельсінкі та Стокгольма щодо угорської демократії та закликаючи до діалогу з законодавцями цих країн.

Потім відбувся ще один поворот: того самого дня, коли Ердоган заявив, що підтримає заявку Фінляндії, правляча партія Орбана також раптом оголосила про підтримку.

Високопоставлений угорський чиновник сказав, що вони вважають, що вся позиція Будапешта щодо вступу до НАТО за останні місяці була пов’язана з дружніми відносинами уряду з Ердоганом. Так, Орбан часто хвалить Туреччину і відвідує саміти Організації тюркських держав як спостерігач.

А коли мова заходить про вступ до НАТО, "позиція Угорщини фундаментально сформована перевагами Туреччини", сказав угорський чиновник. Якщо позиція Анкари зміниться, додав він, це "змінить позицію Угорщини".

Стосунки з ЄС

ЄС призупинив виділення мільярдів з європейських фондів Угорщині через занепокоєння верховенством права, а також фінансування з фонду подолання коронавірусу.

Зазначається, що з огляду на те, що Швеція головує в Раді ЄС, Угорщина може намагатися чинити тиск, щоб отримати важелі впливу на блок.

Один з членів парламенту Угорщини зазначив, що "постійні сумніви щодо стану демократії не тільки образливі для уряду, але також і для народу Угорщини".

Окрім того,останніми днями уряд Угорщини також висунув нову скаргу на Швецію - що вона разом із багатьма іншими столицями ЄС приєдналася до судового процесу проти Угорщини через суперечливе законодавство проти ЛГБТК+.

Тим не менш, як у Будапешті, так і в західних столицях також існує переконання, що Угорщина не буде гальмувати приєднання Швеції самостійно.

"Вони, швидше за все, ратифікують на кілька днів раніше Туреччини", - сказав шведський чиновник.