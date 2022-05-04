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"Надо готовиться к длительной войне": Арестович объяснил тактику России

Фото: Алексей Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте и дал оценку действиям армии РФ. По его мнению, оккупанты устраивают затяжную войну, чем хотят истощить Украину и дискредитировать в глазах западных партнеров. Однако уверяет, что им это не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Арестовича в эфире 24 канала.

"Все ждали, что наступление на Донбассе будет внезапным и большим, но того не произошло. Они просто бросают силы по частям, что есть с военной точки зрения глупостью. Для чего? Они хотят истощения наших сил. Они не хотят, чтобы мы успели накопить западное оружие в количестве, которое позволит нам перейти в наступление. Они постоянно атакуют и мы тратим западную помощь", - говорит Арестович.

Он объясняет, россияне пытаются подтянуть резервы, а наряду с этим уничтожить то вооружение, которое Украине передает Запад.

"Они сейчас перейдут к тактике волн. Возможно, добавят направлений. Здесь уже речь о том, какая раса победит: российские попытки подтянуть резервы или западная оружие, которое поможет перейти в наступление. А тут все неоднозначно. Именно на это рассчитывает РФ, что сколько бы нам ни поступало западной помощи, мы не могли пойти в контрнаступление. Тогда это будет означать, что конфликт затягивается, Украина проседает экономически, западная помощь не срабатывает", - говорит советник главы ОП Украины.

Он добавляет, Россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада. Будто бы украинцы неспособны отразить нашествие врага.

"Расчет на то, что на Западе начнутся дискуссии: "мы помогаем, а ничего не меняется". Я думаю, что этого не будет, что ленд-лиз все равно одержит победу. Но такие попытки могут занять месяцы, поэтому надо готовиться, что конфликт будет долгим и длительным", - сказал Арестович.

Напомним, Российская Федерация уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.

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Война в УкраинеАлексей Арестович