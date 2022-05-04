"Треба готуватися до тривалої війни": Арестович пояснив тактику Росії

"Всі чекали, що наступ на Донбасі буде раптовим і великим, але того не сталося. Вони просто кидають сили по частинам, що є з військової точки зору дурістю. Навіщо? Вони хочуть виснаження наших сил. Вони не хочуть, щоб ми встигли накопичити західну зброю у кількості, яка дозволить нам перейти у наступ. Вони постійно атакують і ми витрачаємо західну допомогу", - говорить Арестович.

Він пояснює, росіяни намагаються підтягнути резерви, а поряд з цим знищити те озброєння, яке Україні передає Захід.

"Вони зараз перейдуть до тактики хвиль. Можливо, додадуть напрямків. Тут вже мова про те, яка гонка переможе: російські намагання підтягнути резерви чи західна зброя, яка допоможе перейти у наступ. А тут все неоднозначно. Саме на це розраховує РФ, що скільки б нам не надходило західної допомоги, ми не могли піти у контрнаступ. Тоді це означатиме, що конфлікт затягується, Україна просідає економічно, західна допомога не спрацьовує", - говорить радник глави ОП України.

Він додає, Росія хоче дискридитувати Україну в очах Заходу. Ніби-то українці неспроможні відбити навалу ворога.

"Розрахунок на те, що на Заході почнуться дискусії: "ми допомагаємо, а нічого не змінюється". Я думаю, що цього не буде, що ленд-ліз все одно переможе. Але такі спроби можуть зайняти місяці, тому треба готуватися, що конфлікт буде довгим та тривалим", - сказав Арестович.