Надмірне регулювання породжує борги й блокує інвестиції в енергетику, - експерт

Фото: надмірне регулювання породжує борги й блокує інвестиції в енергетику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Боргова криза на ринку електроенергії є наслідком надмірного регулювання і створює бар’єри для інвестицій та розвитку нових генеруючих потужностей - особливо важливих в умовах постійного дефіциту і загрози нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, існують різні види боргів, кожен з яких має власну природу виникнення. Зокрема, ситуація з виплатами виробникам з відновлюваних джерел поступово покращується.

"Якщо говорити про борги “зелених”, ситуація покращується потрошки. В цьому році борги нові не будуть утворюватися, там стоїть лише питання погашення боргів попередніх років", - наголосив експерт.

Однак на інших сегментах ринку ситуація складніша. Прокіп підкреслює, що частина споживачів фактично звільнена від обов’язку платити за електроенергію, що призводить до накопичення нових боргів і створює ризики для всієї системи.

"У нас є низка споживачів, яким дозволено не платити. Тобто вони не можуть бути відключені, попри те, платять вони за електроенергію чи не платять. І цей перелік потрібно переглядати, тому що, по суті, це створення нових потужностей в енергосистемі", - пояснив Прокіп.

Він також звернув увагу на складну ситуацію з боргами 2022 року. Через бойові дії та зміну контрольованих територій в перші місяці повномасштабного вторгнення багато об’єктів не були чітко ідентифіковані, що ускладнює облік і погашення заборгованості.

"Борги 22-го року, наприклад, там окрема ситуація. Там проблема в тому, що в момент початку повномасштабної війни змінювалася лінія контрольованих та неконтрольованих територій. Незрозуміло, які об'єкти були підключені до системи, які не були підключені до системи. Тобто там по боргах 2022 року треба розробляти окремий механізм", - наголосив Прокіп.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що боргова криза на енергоринку викликана відсутністю конкуренції, прозорих правил і незалежного регулювання.

