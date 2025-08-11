Чрезмерное регулирование порождает долги и блокирует инвестиции в энергетику, - эксперт

По его словам, существуют различные виды долгов, каждый из которых имеет собственную природу возникновения. В частности, ситуация с выплатами производителям из возобновляемых источников постепенно улучшается.

"Если говорить о долгах "зеленых", ситуация улучшается понемногу. В этом году долги новые не будут образовываться, там стоит лишь вопрос погашения долгов предыдущих лет", - подчеркнул эксперт.

Однако на других сегментах рынка ситуация сложнее. Прокип подчеркивает, что часть потребителей фактически освобождена от обязанности платить за электроэнергию, что приводит к накоплению новых долгов и создает риски для всей системы.

"У нас есть ряд потребителей, которым разрешено не платить. То есть они не могут быть отключены, несмотря на то, платят они за электроэнергию или не платят. И этот перечень нужно пересматривать, потому что, по сути, это создание новых мощностей в энергосистеме", - пояснил Прокип.

Он также обратил внимание на сложную ситуацию с долгами 2022 года. Из-за боевых действий и смены контролируемых территорий в первые месяцы полномасштабного вторжения многие объекты не были четко идентифицированы, что затрудняет учет и погашение задолженности.

"Долги 22-го года, например, там отдельная ситуация. Там проблема в том, что в момент начала полномасштабной войны менялась линия контролируемых и неконтролируемых территорий. Непонятно, какие объекты были подключены к системе, какие не были подключены к системе. То есть там по долгам 2022 года надо разрабатывать отдельный механизм", - подчеркнул Прокип.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также заявил, что долговой кризис на энергорынке вызван отсутствием конкуренции, прозрачных правил и независимого регулирования.