Надійшов сигнал із Москви: окуповані території України обмежать у фінансуванні
Окупаційні адміністрації зіткнулися з суворою реальністю: у Москві їм відкрито розповіли про проблеми економіки та обмеження фінансування на найближчі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного спротиву в мережі Telegram.
Делегації окупаційних адміністрацій прибули до Москви для участі в економічному форумі. Там представники російської влади пояснили їм нинішній стан економіки та перспективи фінансування регіонів.
Співробітники форуму підкреслили, що найближчими роками бюджети територій будуть скорочені. Це пов'язано із загальною економічною нестабільністю і необхідністю оптимізації витрат.
Проблеми з економічною самостійністю
У Москві висловили невдоволення тим, що окупаційні адміністрації не готові впроваджувати елементи ринкової економіки на підконтрольних територіях. На думку російської влади, це призводить до повної залежності регіонів від федерального фінансування.
Наслідки для окупованих регіонів
Економічні обмеження можуть вплинути на доступність фінансування соціальних програм, інфраструктурних проєктів і зарплат для місцевих співробітників.
Нагадуємо, що Володимир Путін пообіцяв бойовикам земельні ділянки по два гектари за участь у військових операціях проти України. Експерти зазначають, що такі заяви відображають колоніальний підхід Кремля і показують, що окупаційна політика РФ орієнтована на захоплення території та підпорядкування місцевого населення.
Зазначимо, що на окупованих ділянках Запорізької області російські окупанти вживають заходів щодо заповнення дефіциту кадрів, привозячи на територію збройні формування з Росії. Експерти зазначають, що такий крок свідчить про нездатність окупаційної влади самостійно управляти регіонами і покладається на зовнішні сили для підтримки контролю.
Також, російська влада має намір прискорити мобілізацію українського населення на тимчасово окупованих територіях.