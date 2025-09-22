ua en ru
Поступил сигнал из Москвы: оккупированные территории Украины ограничат в финансировании

ВОТ Украины, Понедельник 22 сентября 2025 03:54
Иллюстративное фото: оккупированные территории Украины ждут финансовые проблемы (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Оккупационные администрации столкнулись с суровой реальностью: в Москве им открыто рассказали о проблемах экономики и ограничениях финансирования на ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Делегации оккупационных администраций прибыли в Москву для участия в экономическом форуме. Там представители российских властей объяснили им нынешнее состояние экономики и перспективы финансирования регионов.

Сотрудники форума подчеркнули, что в ближайшие годы бюджеты территорий будут сокращены. Это связано с общей экономической нестабильностью и необходимостью оптимизации расходов.

Проблемы с экономической самостоятельностью

В Москве выразили недовольство тем, что оккупационные администрации не готовы внедрять элементы рыночной экономики на подконтрольных территориях. По мнению российских властей, это приводит к полной зависимости регионов от федерального финансирования.

Последствия для оккупированных регионов

Экономические ограничения могут повлиять на доступность финансирования социальных программ, инфраструктурных проектов и зарплат для местных сотрудников.

Напоминаем, что Владимир Путин пообещал боевикам земельные участки по два гектара за участие в военных операциях против Украины. Эксперты отмечают, что такие заявления отражают колониальный подход Кремля и показывают, что оккупационная политика РФ ориентирована на захват территории и подчинение местного населения.

Отметим, что на оккупированных участках Запорожской области российские оккупанты предпринимают меры по восполнению дефицита кадров, привозя на территорию вооруженные формирования из России. Эксперты отмечают, что такой шаг свидетельствует о неспособности оккупационных властей самостоятельно управлять регионами и полагается на внешние силы для поддержания контроля.

Также, российские власти намерены ускорить мобилизацию украинского населения на временно оккупированных территориях.

