Надійний зв'язок на полі бою: що відомо про термінали SATCOM для України

Що таке SATCOM

Wideband Global SATCOM (WGS) – система супутникового зв'язку космічних сил США, яка використовується Пентагоном, збройними силами Канади та Австралії.

У складі цієї системи супутники, оператори, а кінцеві споживачі підключаються до неї через термінали.

SATCOM характеризується високою швидкістю та надійністю передачі даних при здійсненні військових місій у складних умовах. Система збільшує комунікаційні можливості, забезпечуючи додаткову смугу пропускання.

WGS використовується в Державному департаменті та в Білому домі – забезпечує захищений режим трансляції відеоконференцій, дзвінків. У військовій сфері – для проведення тактичних операцій, розвідки, спостереження, управління боєм.

Її функціонал дозволяє Пентагону передавати дані між кораблями, підводними човнами, авіацією та сухопутними військами, отримувати інформацію про метеоумови.

Перевірені збройними силами США

Термінали SATCOM викристовують в армії США, на кораблях та підводних човнах Військово-морських сил США, у національних органах управління ядерними силами та силах національної безпеки, у тому числі й союзники Штатів, серед яких Сили оборони Австралії.

Термінали є портативними приймальними пристроями. Швидко встановлюються і можуть застосовуватись у суворих умовах довкілля.

Фото: термінали супутникового зв'язку в армії США (twitter.com/USArmy)

У США не розкривають назву та характеристики терміналів SATCOM, які отримає Україна у новому пакеті військової допомоги.

Однак у відкритих джерелах є інформація про обладнання, яке було розроблене для спецоперацій США. Йдеться про 4-х діапазонний SATCOM-термінал (DMCS). Його парметри:

Чотири діапазони робочих частот (C, X, Ku, Ka).

Тридіапазонний рефлектор 2,4м.

Рефлектор Ka-діапазону 1,59м.

Регулювання по куту місця: (0 – 85)˚, по азимуту: +/-15˚ (безперервно).

Проміжна частота L-діапазону (950-2000) МГц.

Розгортання/згортання терміналу за 30 хвилин без застосування інструментів.

Відкрите довкілля з температурою від мінус 30 до 50 ˚C.

Система була спроектована, виходячи з вимог сил спеціального призначення США.

Це багатоцільовий термінал, що легко транспортується, пристосований до розгортання в будь-якій точці світу.

Зазначимо, термінали SATCOM від Штатів Україна вже отримувала в рамках пакету допомоги у грудні 2022. А в жовтні минулого року США вперше відправили українським військовим 4 антени супутникового зв'язку.

Тоді ж у Пентагоні зазначили, що ці антени забезпечать надійний зв'язок у критичний момент на полі бою, а також можуть взаємодіяти з будь-якими системами, не тільки зі Starlink.